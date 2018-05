Vikar bandt skoleelever og tæskede løs på dem

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 28. maj 2018 kl. 11:08Det er ikke kun under fremmede himmelstrøg, umenneskelig kultur findes. Selv i en dansk skole kan den dukke op. Som i et aktuelt tilfælde fra det nordjyske, hvor en vikar nu er tiltalt for at binde skoleelever og tæske løs på dem. Den 42-årige mand stilles i denne uge for retten og må forklare sin usædvanlige adfærd.Eleverne (i en 2. klasse) blev bundet fast til borde og stolper med tape og tov, hvorefter de blev tæsket med linealer, kosteskaft og knytnæve.Den aparte mand nægter sig skyldig i alle anklager.