Landhus ved Sakskøbing sendt til tvangauktion

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 27. maj 2018 kl. 21:54Ejendommen Sletteskovvej 2 få kilometer fra Sakskøbing er på vej til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 13. juni. Det er et landhus med 121 kvm bolig, samt garage og værksted beliggende på 1.027 kvm grund. Den offentlige vurdering er 640.000 kr.Det er Nykredit, der har begæret tvangauktionen på grund af en termin restance på lige over 20.000 kr. Ejendommen er behæftet for 730.000 kr.