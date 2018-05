Utæt pakning truede med at sænke skib og olieforurene havn

Søndag 27. maj 2018 kl. 18:21Det var i småtingafdelingen, men blev til noget stort i eftermiddag, da der blev slået alarm om, at en utæt pakning truede med at sænke et serviceskib til offshore folkene i Vesterhavet (Nordsøen) og olieforurene havnen i vestjyske Esbjerg. Nu er alt dog under kontrol.Der blev ikke taget chancer. Derimod udlagt flydespærrere, imens man gik igang med at bringe det forholdsvis store skib på ret køl. Projektet lykkedes.