2 døde og mange syge med narko-symptomer ved festival

Søndag 27. maj 2018 kl. 13:54En 18-årig kvinde og en 1 år ældre mand er døde, 2 er i kritisk tilstand på sygehus og mange flere føler sig dårlige ved denne weekends Mutiny Festival 2018 i engelske Portsmouth. En del af de syge har narko-symptomer ifølge lægerne. Af sikkerhed grunde er fastivalens aktiviteter i dag aflyst.Mutiny Festival er for publikum fra 16 år. Selvom man er meget omhyggelige med at sikre sig bl.a. imod narko, viser den aktuelle tragedie, at dette er umuligt.