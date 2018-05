Nyt voldsomt uvejr på vej mod de amerikanske sydkyst stater

Søndag 27. maj 2018 kl. 11:18Der er ikke ro ret længe verden rundt. Altså for naturens luner. Et nyt voldsomt uvejr er nu på vej mod de amerikanske sydkyst stater bl.a. Florida. Hvor man derfor forbereder sig (igen) på det værste. En såkaldt tropisk storm går i land og ventes at føre til enorme mængder regn og oversvømmelser.Stormen vil kunne mærkes allerede i løbet af dette døgn, og den vil også ramme det vestlige Cuba hårdt. Hvis forudsigelserne altså holder stik.