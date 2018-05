Astronaut død

Søndag 27. maj 2018 kl. 08:31Den amerikanske ingeniør og astronaut Alan Bean er død 86 år. Han åndede ud som den sidste af team'et ombord i Apollo 12 rumskibet, der landede på månen i 1969. De efterfølgende år fortsatte han karrieren og var med ombord i Skylab 3 i 1973. Da han forlod rumfart-jobbet, blev han kunstmaler.Alan LaVern Bean, som han blev navngivet ved fødslen i staten Texas, udviklede sin interesse for at male. Hvilket blev understøttet af fantasien og oplevelserne fra rummet, bl.a. at være et af de få mennesker, der betrådte månen. Han døde i Houston i Texas.