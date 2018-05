Real Madrid vandt Champions League finale for 13. gang

Lørdag 26. maj 2018 kl. 23:04For 3. år i træk og for 13. gang ialt vandt Real Madrid i aften finalen i fodboldens Champions League. På neutral bane i den ukrainske hovedstad Kiev vandt spanierne over engelske Liverpool med 3-1 i en underholdende match. God reklame for fodbold og for sportens ånd.Den nu 116 år gamle spanske fodboldklub har skabene fyldt med pokaler. Også det spanske mesterskab står det Real Madrid på hele 33 gange.