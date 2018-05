Ung mand og hans veninde kørte i vandet ved havn i Køge Bugt

Lørdag 26. maj 2018 kl. 22:13En 19-årig mand ved rattet og hans veninde som passager i en bil kørte i aften i vandet ved havnen i Hundige i Køge Bugt området. De måtte begge en tur på sygehuset, kvinden på Rigshospitalet i København, fordi hun øjensynligt kvæstede hovedet ved ulykken.Bilen havde muligvis for meget fart på, idet den rullede rundt i et vejsving og endte med at ligge på siden i vandet i et sivområde.