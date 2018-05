Ukrudtbrænder tændte ild til stråtækt hus - brændt ned

Lørdag 26. maj 2018 kl. 19:28Ukrudtbrændere er udover at være en let løsning noget farligt stads. Hvilket igen sidst på eftermiddagen blev dokumenteret ved Mossø nogle få kilometer vest for midtjyske Skanderborg. Hvor der gik ild i et stråtækt hus, som er brændt ned til grunden. Husets beboere kunne selv følge tragedien.I det varme og tørre vejr er ukrudtbrændere farligt værktøj, som kræver stor påpasselighed. Brandvæsen og politi advarer mod uforsigtighed.