Bilist flygtet fra ulykkested - kørte kvinde og dreng ned

Lørdag 26. maj 2018 kl. 14:37Politiet leder efter en bilist, der i middagstunden flygtede fra ulykkestedet, et naturområde lige udenfor sydvestjyske Varde. Dér fandt en forbipasserende en 40-årig kvinde og en 10-årig dreng i en grøftekant. De var cyklende, påkørt af en bil og væltet i grøften. De var begge lettere kvæstet.Der er fundet et højreside spejl og et bilmærke til øjensynligt en blå bil på ulykkestedet. Derfor har politiet de første spor at gå efter i forsøget på at finde den flygtede bilist.