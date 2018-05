Modsætningernes Danmark - prins er vokset op i Christiania-tiden, men...

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 26. maj 2018 kl. 10:27Det er en dag med markante danske modsætninger. Kronprins Frederik fylder 50 år. Politiet har igen aktioneret (mod hashboder og -salg) i fristaden Christiania, der er næsten lige så gammel (om nogle måneder 47 år). Over disse år har bureaukratiet og traditionerne ikke ændret sig en tøddel - kun til det værre. 2018 er på mange måder fantastisk, men hvad angår bureaukrati og kontrol helt i den modsatte grøft. Hvilket kun kan lade sig gøre på grund af det danske folks kultur. Hr. og fru Danmark støtter den monarkistiske tradition (grundloven), men "reagerer" stiltiende på, at samme grundlov igen og igen trædes under fode. Både ved væksten i det nationale dødbringende bureaukrati og det internationale bureaukrati og kontrol "samarbejde". Der kippes med flaget i dag.Dem er der 2 af. Dannebrog som hejses på fødselsdagen, og Christianias (billedet) som symboliserer 750 danskeres levevis - ligeså mange indbyggere som på sydvestjyske Rømø. Fristaden er den 4. største turistmagnet i København med ½ million gæster årligt.