Våben, kikkerter og Rolex-ur stjålet fra Kalundborg-villa

Fredag 25. maj 2018 kl. 23:54Et par indbrudtyve havde heldet med sig i går, da de aflagde et ubudent besøg i en villa i Svebølle 10 km øst for Kalundborg. De forsvandt med bl.a. 7 rifler, 10 kikkerter og 1 Rolex-ur. Politiet forsøger fortsat at finde spor efter de 2 mænd, som blev set ved gerningstedet af naboer.Også et par biler, som de 2 indbrudtyve menes at have benyttet, er efterlyst. Indtil videre er eftersøgningen forgæves.