Mor med barnevogn kørt ned i lyskryds - bilist over for rødt

Fredag 25. maj 2018 kl. 20:51Det kunne være endt meget alvorligt, men et 2-årig barn kunne nøjes med småkvæstelser og moren øjensynligt uden fysiske kvæstelser. Da de sidst på eftermiddagen blev kørt ned i et lyskryds i nordjyske Sæby. Barnet lå i en barnevogn, der blev kastet rundt og landede med bunden opad.Ved rattet i ulykkebilen sad en 88-årig mand, som havde overset det røde signal og altså heller ikke opdagede moren med barnevognen, der var ved at passere i et fodgængerfelt.