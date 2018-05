Person fundet druknet på strand ved Faxe Bugt (Østersøen)

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 25. maj 2018 kl. 09:16Identiteten af formentlig en mand, der til morgen er fundet druknet på stranden mellem Faxe Ladeplads og Rødvig ud til Faxe Bugt (Østersøen), fastslås først senere i dag. Det anses for en mulighed, at den fundne er en af 2 mænd, som forsvandt for over 1 uge siden, efter at de tog på jagt-sejltur fra Faxe Ladeplads.Den ene af de 2 mænd på 38-50 år blev fundet død for et par dage siden.