Mand overbord fra tankskib

Torsdag 24. maj 2018 kl. 23:58En stor eftersøgning er igang i Øresund, hvor en sømand sent i aften er faldet overbord fra et tankskib. Både og helikoptere er i fuld gang med at lede efter manden, men betingelserne for redningaktionen er vanskelige. Især strømforholdene i Øresund har man imod sig.Sømanden faldt overbord fra skibet i området ud for Dragør (København).