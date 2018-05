Fodbolddommer slået brutalt ned af rasende målmand

Torsdag 24. maj 2018 kl. 22:01De sidste 5 minutter af en fodboldkamp mellem klubber fra Køge og Slagelse i aftes fik et noget andet forløb end nogen kunne forestille sig. I raseri over at blive tildelt en advarsel slog den ene målmand brutalt dommeren ned. Han måtte endda bringes på sygehus med hovedlæsioner.Nu nøjes hverken målmand, holdet eller Køge-klubben med en advarsel. DBU kigger på sagen, der får et disciplinært efterspil. Desuden politianmeldes målmanden for vold.