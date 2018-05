Virvar på den storpolitiske scene - Trump aflyser med Jong-un

Torsdag 24. maj 2018 kl. 16:55Intet er efterhånden sikkert i denne verden, medmindre det er passeret - altså faktum. Det gælder i alle forhold, også den storpolitiske scene, hvor der nu er aktuel virvar. Som følge af at USAs præsident Donald Trump netop har aflyst sit møde i næste måned med den nordkoreanske leder Kim Jong-un.Hvad der præcis er årsagen... ja, gætterierne er igang. Alt imens nøjes Trump med at udtrykke ærgelse og mistillid. Samtidig giver præsidenten dog udtryk for, at han ser frem til en dag at mødes med Jong-un.