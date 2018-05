Ung politiker gør ny entré i Folketinget - for sit nye parti

Torsdag 24. maj 2018 kl. 15:06Det mangeårige medlem af Folketinget repræsenterende Venstre, Jens Rohde (48 år) gør nu ny entré i landspolitik. Han har sagt ja til at opstille på sin jyske hjemegn Holstebro-Viborg, men det sker for sit nye parti de radikale. Jens Rohde forlod Venstre i slutningen af 2015 i protest mod udviklingen i sit gamle parti og meldte sig under de radikale faner.Han har siden 2009 været medlem af Europa-Parlamentet, og blev første gang valgt til Folketinget i 1998. Han var fra 2001 Venstres politiske ordfører og en markant og betydningfuld politiker på Christiansborg.Der mangler politikere som den drevne, men stadig unge Jens Rohde. Politikere med et liberalt og socialt ståsted som vil stå ved sine meninger. Holde retningen. Derfor er han blevet opfordret til at stille op påny til Folketinget. Det vil de radikale og det danske folk få stor gavn af - for valgt bliver han!