Smitsom leverbetændelse brudt ud i Danmark og 5 andre lande

Onsdag 23. maj 2018 kl. 21:14Der er smitsom leverbetændelse i udbrud i Danmark, Tyskland, England, Holland, Frankrig og Spanien. Ialt 42 personer er smittet, heraf 9 danskere. En stor del af alle de smittede har fået sygdommen i Marokko, det gælder en enkelt af de 9 danskere. Ellers er de iøvrigt smittet i deres hjemlande.Hovedkilden til den smitsomme leverbetændelse skal helt sandsynligt findes i en fødevare, nok frugt eller grønt. Derfor advarer det danske seruminstitut om, at man vasker frugt og grønt omhyggeligt og har stærkt fokus på hygiejnen ved madlavning.Der er udførlig info om leverbetændelse og situationen, samt forholdregler at tage for at undgå sygdommen på www.ssi.dk (statens serum institut) under rubrikken "nyheder".