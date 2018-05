Kvinde indebrændt i rækkehus uden at blive opdaget

Onsdag 23. maj 2018 kl. 16:21Først i dag, da en hjemmehjælper ville lukke sig ind hos en 73-årig kvinde i hendes rækkehus i Gram mellem sydjyske Vojens og Ribe, blev det opdaget, at der havde været brand og kvinden var død. Politiet er i færd med at efterforske sagen, idet ingen øjensynligt havde anelse om nogen brand i huset.Det er ret usædvanligt, at ingen opdager ild og røg i et hus. Der er således heller ingen info om, hvornår ilden er opstået - og igen gået ud.