Burger-restauranter anklages nu også for sex-fornærmelser

Onsdag 23. maj 2018 kl. 10:55McDonald's er millionvis af burgers. Hundredtusindvis af ansatte jorden rundt - og som følge heraf opstår også konflikter og "sød musik" som alle andre steder. Nu er kæden af burger-restauranter (igen) også kommet ind i rækken af dem, der anklages for sex-fornærmelser.Det er en række ansatte kvinder helt ned til 15 års alderen, som beklager sig over sex-fornærmende adfærd i form af alt fra kommentarer til frække tilbud. McDonald's ledelsen tager kritikken alvorligt og tilråder de mange, der driver burger-restauranter rundt i verden at indtage den samme seriøse holdning, hvis de møder sex-anklager.