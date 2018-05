Roman forfatter død

Onsdag 23. maj 2018 kl. 08:17Den amerikanske roman forfatter Philip Roth er død 85 år. Han er velkendt på danske breddegrader, idet hans bøger i stort antal er oversat til dansk, lige fra debut romanen i 1959 "Goodbye Columbus" oversat af den danske litteratur magister og forfatter Elsa Gress til "Farvel, Colombus" 6 år senere.Philip Milton Roth blev født i New Jersey med europæisk-jødiske rødder. For 5-6 år siden lagde han rollen som forfatter på hylden. Man bliver mæt - også af at skrive - og den nødvendige lyst var for lille. Som med alt andet, er det lysten, der driver værket, og da ikke mindst åndelige delikatesser.