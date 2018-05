Busselskab konkurs - fare for 100 ansatte og 39 busruter

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 22. maj 2018 kl. 21:36Et sammentræf af forskellige økonomisk belastende begivenheder og ikke mindst hård konkurrence har i dag ført til konkurs i det nordjyske busselskab Hjørring Citybus A/S. Det skaber turbolens for 39 busruter i området, og 100 ansatte står til at måtte finde et andet job eller få en ny arbejdgiver.Hjørring Citybus A/S blev næsten 12 år. Forventeligt vil der skulle findes løsninger for både busruterne og de ansatte indenfor få dage, hvis ikke det hele skal ende i ruin.