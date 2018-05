Webshops brager frem - fysiske butikker lukkes på stribe

Tirsdag 22. maj 2018 kl. 18:39Det er hele verden rundt, nogle steder mere intensivt end andre - men webshops brager frem og de fysiske butikker lukkes på stribe. I England har butik-kæmpen Marks & Spencer (MS) taget konsekvensen forlængst og lukket mange butikker med boligtilbehør og beklædning. Nu følger en ny stribe på 14 forretninger med 600 ansatte.De næste 3-4 år vil 100 butikker blive lukket, i takt med at omsætningen svinger stadig mere og hurtigere over i MS-webshoppen.MS har over 1.000 forretninger i England, heraf er 70% fødevarebutikker.