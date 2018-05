Mand klemt fast under 2 tons traktor ved shoppingcenter

Tirsdag 22. maj 2018 kl. 15:48En 58-årig mand blev i middagstunden klemt fast under sin 2 tons tunge traktors hjul foran shoppingcentret Lyngby Storcenter i Kgs. Lyngby (København). Han var igang med at udføre noget arbejde, da ulykken startede med, at han påkørte en brandhane. Hvordan han endte under trakktorens hjul er endnu uvist.Tililende i stort antal forsøgte at løfte traktoren, indtil redning nåede frem. Der er endnu ingen melding om mandens tilstand.