FC Midtjylland vandt fodbold-DM og henviste Brøndby IF til sølv

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 22. maj 2018 kl. 08:53Fodbold er underholdende - og uforudsigeligt. Det viste sidste spillerunde i superligaen. Hvor FC Midtjylland løb med guldet og nu kan bryste sig af at være danske mestre. Med Brøndby IF på 2. pladsen. Den omvendte rækkefølge af, hvad mange havde ventet og den københavnske klub drømt om.Sidste spillerunde i går gav FC Midtjylland en sejr på 1-0 over AC Horsens, mens Brøndby IF spillede 1-1 mod nordjyske Ålborg Boldklub.