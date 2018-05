11 døde af at spise svampe og 800 andre er forgiftet

Mandag 21. maj 2018 kl. 23:12Hvor slemt situationen vil udvikle sig er uvist, men en stor forgiftning skandale er under udvikling i det asiatiske Iran. Hvor de første 11 er døde af at spise svampe, som absolut ikke skulle spises, og hele 800 andre er forgiftet. Flere hundrede af dem er indlagt på sygehus.Der er ingen midler imod forgiftning fra disse svampe, som er solgt på gaden. Der advares kraftigt om, at man kun køber svampe i butikker. Mange prøver imidlertid lykken, og så går det som i det aktuelle tilfælde galt.