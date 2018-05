Giftig luft fyldt med glaspartikler det næste fra spyende vulkan

Mandag 21. maj 2018 kl. 15:56Nu har Kilauea altså sendt hele paletten afsted. Røg, ild, lava, bjergstykker og aske. Så aggressiv har vulkanen ikke været de sidste 30 år, og det tyder på, at mere er i vente. Således skrev vi om det igangværende vulkanudbrud i Hawaii i midten af sidste uge. Tilføjes kan nu luftforurening bestående af giftige dampe og glaspartikler.Indbyggerne advares om, at 2 store bølger af lava har nået havet og udvikler den giftige og ubehagelige luft ved mødet med vandet. En både farlig og ubehagelig blanding, som man ikke skal indånde.Lava fra Kilauea fortsætter med at sluge huse og en enkelt indbygger er også blevet kvæstet. Den rødglødende lava sætter ild til alt, og intet har mulighed for at overleve. Vulkanens udbrud har nu varet siden 4. maj.