Veteran damplokomotiv satte ild til grøftekanter flere steder

Mandag 21. maj 2018 kl. 13:28Der var gang i branddaskerne på veterantoget i nordsjællandske Græsted i går. En defekt lem i damplokomotivet sendte nemlig gløder ud langs skinnerne og satte ild til grøftekanterne flere steder på togets rute. Det lokale brandvæsen måtte tilkaldes for at sikre, at togfolkene havde fået ilden ordenlig slukket.Veterantoget i Græsted kører planlagt hele pinsen som led i et veteran arrangement. I dag er man ekstra forsigtige.