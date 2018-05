2 bjergbestigere dræbt

Mandag 21. maj 2018 kl. 10:59Det er hårdføre mænd, men de kæmper mod overmagten, når de forsøger at bestige verdens højeste bjerg Mount Everest i asiatiske Himalaya. De kender risikoen, men lukker alligevel øjnene for den. Resultatet er mange døde. Nu (igen) er 2 bjergbestigere blevet dræbt i forsøget på at nå bjergets top.De blev 35 år og 63 år og var fra henholdsvis Japan og Makedonien. Enkeltheder om, hvordan deres liv sluttede, foreligger ikke. Mount Everest er 8.848 m højt og ligger i grænseområdet mellem Nepal og Kina.