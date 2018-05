Korrekte og tvivlsomme turisttal - Island som eksempel

Søndag 20. maj 2018 kl. 18:44Alle steder i verden kan der være grund til at tvivle på såvel informationer, både officielle og private som statistik. Der manipuleres, og det gælder også på det statistiske område. Eksempelvis med turisttal, hvor det lille Island med omkring 331.000 indbyggere skulle have millioner af besøgende turister.Ingen ved rigtigt hvor mange. Derfor har islændingene tilkaldt assistance fra danske statistikere. Selvom statistik er historie, så kan den godt bruges til noget - bl.a. kan der laves forudsigelser. Som er interessante, hvis ellers man blot gør opmærksom på de forudsætninger, hvorpå det hele bygger.Der er turistattraktioner på Island med millionbesøg (bl.a. Blue Lagoon), hævder man. Det er dog let at tælle, hvis ellers der er et kasseapparat eller på anden vis en registrering af de besøgende. Det får de nok styr på i det lille land ude i Atlanterhavet.