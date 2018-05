Styrmand faldet overbord fra containerskib i Vesterhavet

Søndag 20. maj 2018 kl. 17:20En storstilet eftersøgning er lige nu igang over et stort område af Vesterhavet langs den jyske vestkyst (fra Hanstholm i nord til Esbjerg i syd). En styrmand fra et containerskib formodes at være faldet overbord. Han er ikke set siden afslutningen på sin vagt for 12 timer siden. Der er stadig håb om at finde ham i live, hvis han ellers findes.Flere helikoptere og 10-15 skibe deltager i den omfattende eftersøgning, der endnu ikke har givet noget resultat.Den overbord faldne styrmands nationalitet kendes ikke, men containerskibet er registreret i Bermuda.