Uroen ulmer overalt - græsk borgmester slået brutalt ned

Søndag 20. maj 2018 kl. 10:03Borgmester i Grækenlands næststørste by Thessaloniki, Yiannis Boutaris (75 år) måtte i går bringes på sygehus, efter at han blev overfaldet og brutalt slået ned under et arrangement i byen. Den anti-nationalistiske borgmester deltog i markeringen af tyrkernes folkemord på grækere under 2. verdenkrig.Yiannis Boutaris blev slået med knytnæver i ansigtet og sparket, indtil han lå på jorden og folk omkring formåede at beskytte ham mod videre vold. Den voldsomme episode viser, hvorledes uroen og utilfredsheden ulmer overalt i det økonomisk sønderlemmede Grækenland, og fører til had og skarpe reaktioner.