Igen en kro nedbrændt i natten

Søndag 20. maj 2018 kl. 09:28Den snart 100 år gamle Greve Strandkro er den næste kro, der er nedbrændt. Voldsom ild, som brød ud midt i nat, har lagt kroen ud til Køge Bugt i ruiner. Mange brandfolks indsats var ikke tilstrækkelig til at redde kroen. Branden var en overgang helt ude af kontrol. Dens årsag er der endnu ingen oplysninger om.Endnu i morgenstunden stod der meterhøje flammer op gennem taget og ud af kroen, ligesom tyk og ildelugtende røg fik politiet til at advare de mange beboere i Greve Strand området imod at nærme sig brandstedet og anbefale at lukke døre og vinduer.