Mand skudt og dræbt - fundet i bil på gaden i Malmø

Lørdag 19. maj 2018 kl. 19:31De brutale tilstande i Malmø på den anden side af Øresund ser ud til at fortsætte. I eftermiddag blev en mand i 30 års alderen fundet skudt i sin bil på gaden, og han døde efterfølgende på sygehus. Det svenske politi forsøger at finde ud af, hvad der er sket, og har nu altså en ny mordsag.Bilen bar præg af, at der var blevet skudt. Herudover er der indtil videre ingen spor. Manden blev fundet hårdt kvæstet siddende i bilen af en tilfældigt forbipasserende.