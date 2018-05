Klassisk brøler! - kvinde drønede i fuld fart gennem have

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 19. maj 2018 kl. 17:24Det var en klassisk brøler, der sent i aftes udspillede sig, da en 21-årig kvinde i sin bil drønede gennem en hæk, rundt i en have for tilsidst at blive standset af et træ, i sydvestjyske Varde. I stedet for at træde på bremsen, valgte den unge kvinde den forkerte pedel og gav bilen gas. Hun kom iøvrigt ikke nævneværdigt fysisk tilskade.Haven derimod havde det ikke godt efter det uvante besøg, og bilen heller ikke. Øjensynligt tabte den unge kvinde noget i bilen, og blev bragt ud af kurs, hvorefter brøleren indtraf.