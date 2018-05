Boeing 737 passagerfly styrtet ned ved Cubas hovedstad

Fredag 18. maj 2018 kl. 19:48En ny flykatastrofe er under udvikling ved den cubanske hovedstad Havana. Hvor et Boeing 737 passagerfly for kort tid siden er styrtet ned umiddelbart efter start. Flyet eksploderede i forbindelse med nedstyrtningen. Der er endnu ingen meldinger om antallet af passagerer og besætning. Alle må formodes dræbt.Flyet skulle flyve en indenrigs tur. Det er nu først på eftermiddagen i Cuba, som er 6 timer efter dansk tid.