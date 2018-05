Langsom omstilling hos dansk IT-firma fører til underskud

Fredag 18. maj 2018 kl. 12:58IBM Danmark kom for sent igang med omstilling til nye digitale tider, og det har i en årrække ført til underskud. Det forløbne år var ingen undtagelse, og da valgte man samtidig at foretage store afskrivninger. Omsætningen er faldet til 4.900 millioner kr., og antallet af ansatte er i dag lige under 1.800 (flere tusinde færre over de sidste 10 år).Omsætningen er tæt ved at være halveret siden 2008, og underskuddene tilsammen blevet til omkring et par milliarder kr. Men man har moderfirmaet (den verden omspændende kæmpe IBM) bag sig.