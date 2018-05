Igen digitalt kaos på grund af ikke dygtige nok bureaukrater

Fredag 18. maj 2018 kl. 10:51Sidste weekend var DSBs website og øvrige digitale systemer brudt sammen. Nu er det datatilsynet, der "glimrer" ved at kludre i det. Fordi de ansatte bureaukrater ikke er dygtige nok - er www.datatilsynet.dk ikke tilgængelig. Man lancerer i dag ny website, mens den hidtidige samtidig er brudt ned.Som altid i det offentlige bureaukrati møder man kun et "skuldertræk". Ingen ansvarlighed, nul engagement. Og så er det jo lige ved at være pinse... Sådan er det i tiltagende grad med bureaukratiets websites. De opdateres (og er derfor ikke tilgængelige) endog i travle perioder! Dette gælder bl.a. www.borger.dk i stigende grad, hvilket er yderst kritisabelt.