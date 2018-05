300 politiske fanger i oprør i venezuelansk fængsel

Torsdag 17. maj 2018 kl. 21:28Verdens gru og udemokratiske metoder florerer bl.a. i det brutale og fattige sydamerikanske land Venezuela. Der er usikre oplysninger om 300 politiske fangers oprør i et fængsel, men alene det, at de er indespærret som følge af deres meninger, er jo forkasteligt.Aktuel info beretter, at de politiske fanger har besat dele af fængslet. Indtil videre er der kun sparsomme oplysninger og endnu ingen fra statmagten.