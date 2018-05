Brugs-familien fortsætter krisen - 16 butikker lukkes og 300 fyres

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 17. maj 2018 kl. 15:28Det går som bekendt meget skidt for brugs-familien, der lukker butikker i stribevis. Nu er netop kommet en melding om, at 16 brugs'er rundt i landet lukker og 300 ansatte fyres. Butikkerne har i årevis givet underskud, og det kan Coop (der er moderfirma for alle butikker) ikke holde til længere.De 16 lukninger omfatter såkaldte DagliBrugs og LokalBrugs butikker, samt Brugsen på Amagerbrogade i hjertet af København. Nøglen drejes om 30. juni for alle butikker.