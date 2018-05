A.P. Møller-Mærsk med snik-snak forklaring og underskud

Torsdag 17. maj 2018 kl. 11:36Kæmpe omsætning fremgang på 30% - men samtidig en enorm forøgelse af underskuddet på 72% - og en snik-snak forklaring fra A.P. Møller-Mærsk (APM) er i dag præsenteret på fondbørsen i København for årets 1. kvartal. Det ligner en klassisk tragedie om en virksomhed på vej nedad bakke i højt tempo. Her følger APMs korte "forklaring":“I første kvartal af 2018 oplevede vi 30% vækst i vores omsætning. Samtidig er integrationen af vores forretning godt i gang med en succesfuld start på sammenlægningen med Hamburg Süd og lukning af transaktionen af Maersk Oil i marts, der gav en gevinst på USD 2.6 mia. Imidlertid var vores resultater på den korte bane utilfredsstillende, især i den Ocean-relaterede del af vores forretning. Som svar på de nuværende udfordrende markedsvilkår implementerer vi en række kortsigtede initiativer, så vi igen bliver profitable, og vi fastholder vores guidance for 2018.Det nye format reflekterer, at vi er en integreret global containertransport og logistikforretning, der fokuserer på vores kunders værdikæder, og det giver os mulighed for at følge vores fremgang i forretningen, især i de dele der ikke er ren søfragt, og hvor vi skal vækste med det formål at minimere den cykliske del af vores forretning.”