Historisk spisested brændt ned - ilden startede i skraldespand

Torsdag 17. maj 2018 kl. 06:39Ild i en skraldespand (container) har henover natten ført til, at et historisk spisested og bygningkompleks - "Hedelund" i nordjyske Brønderslev er brændt ned. Alarmen indløb kort før midnat, og i de næste mange timer kæmpede brandfolk med ilden. Stedet skriver sig tilbage til 1906, og led også voldsomt under den tyske besættelse i 2. verdenkrig.Hvordan ilden er startet, er til morgen uvist. Det skal undersøgelser i dag forsøge at klarlægge. Desuden skal ejerne (de sidste 19 år et interessentskab) tage stilling til fremtiden.