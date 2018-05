Amerikansk café-kæde vil doble på det kæmpe kinesiske marked

Onsdag 16. maj 2018 kl. 23:54Den amerikanske café-kæde Starbucks har succes på det kinesiske marked. Kæden har over 3.000 cafeer i landet, og de forøgede omsætningen med 7% sidste år. De the-drikkende kinesere kan roligt siges at have fået smag for kaffe-kædens produkter. Derfor vil den fordoble antallet af cafeer i Kina.De næste 4-5 år vil Starbucks således åbne 3.000 nye cafeer og snuppe en endnu større bid af det kinesiske marked. Der er mere at læse om satsningen på www.starbucks.com under "Newsroom".