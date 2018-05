Ny meget stærkt EU-kritisk italiensk regering på vej

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 16. maj 2018 kl. 22:35Der er sandsynligvis en ny meget stærkt EU-kritisk italiensk regering på vej. I disse timer afsluttes forhandlinger mellem et par af de vindende partier ved parlamentvalget i marts. Deres meget kritiske holdning til EU er markant, og den er også udtalt i forbindelse med forhandlingerne om regeringdannelsen.De 2 partier kritiserer EU-bureaukratiet for at blande sig i italienske forhold. Deres kritik kan ventes at bliver skarp, hvis deres projekt (som ventet) lykkes. Blandt emnerne er også udfordring af EU-reglerne, flygtningepolitik og landenes gældsætning. De mener eksempelvis, at Italien skal have eftergivet en stor gældpost til den europæiske centralbank.