Brandmand styrtede ned under slukningarbejde - slap heldigt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 16. maj 2018 kl. 21:16En brandmand styrtede i går ned under slukningarbejde ved en gårdbrand i nordsjællandske Græsted. Et betonloft brød sammen under ham, og han faldt sammen med beton og murværk omkring 3 meter ned. Hans kvæstelser var forskellige og mange, men på sygehuset kunne man konstatere ikke livtruende.Ulykken skete i en staldbygning, hvorfra de øvrige brandmænd hurtigt fik ham bjærget.