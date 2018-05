40-årig mand eftersøges - forlod sit hjem for 11 dage siden

Onsdag 16. maj 2018 kl. 07:41Familien til en 40-årig mand i fynske Assens eftersøger ham nu intensivt sammen med politiet. Han forsvandt fra sit hjem for 11 dage siden, og der er ingen spor efter ham. Heller ikke af den bil, han kørte bort i. Manden betegnes som deprimeret, da han forsvandt.Når en person er væk så længe er det et alarmerende tegn. Hvorfor man er bekymret og forsøger med alle midler at spore manden.