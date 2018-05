Ung mand fundet livløs - er i meget kritisk tilstand

Onsdag 16. maj 2018 kl. 00:29En mand i 20 års alderen blev tirsdag aften fundet livløs i et stiområde i Åkirkeby på Bornholm. Der blev straks ydet livreddende førstehjælp, hvorefter manden blev bragt til øens sygehus. Derfra er meldingen, at den unge mand er i meget kritisk tilstand.Iøvrigt kender man ikke hans identitet, idet han blev fundet helt uden papirer eller andet, der kunne give oplysning om ham. Det var en gruppe unge, der fandt manden og straks slog alarm. Det tyder på, at den unge mand har været ude at løbe, og at han undervejs er faldet omkuld.