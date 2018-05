Stråtækt hus ved landsby nær Guldborgsund udbrændt

Tirsdag 15. maj 2018 kl. 23:46Et stråtækt hus ved landsbyen Hjelm på det østlige Lolland nær ved Guldborgsund udbrændte i dag. Da brandvæsenet nåede frem sidst på morgenstunden, stod halvdelen af taget allerede i flammer, hvorfor der ikke var mulighed for at redde huset eller effekter inde i det.Selvom ingen har været tilmeldt på adressen, tydede det på, at huset havde været beboet. Nu undersøger politiet branden og årsagen til den nøjere.