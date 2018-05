21 døde under forberedelserne til fodbold-VM 2018 i Rusland

Tirsdag 15. maj 2018 kl. 11:58Verdenmesterskaberne i fodbold står for døren. Om 1 måned går det løs med Rusland som værtnation. Hvilket menneskeret organisationen Human Right Watch (HRW) i dag benytter til at fortælle om de meget mangelfulde sikkerhedforhold for arbejderne i VM-værtlandet. Hvor 21 er døde under forberedelserne.De mange mennesker har mistet livet under udførelsen af deres arbejde med at bygge stadioner og andre faciliteter til VM-turneringen. Der skal spilles fodbold 6 steder, men man skal ikke glemme de tragedier, der skjuler sig lige under den prangende overflade.Oplysningerne fra menneskeret organisationen kan studeres i detaljer på www.hrw.org - hvor der ikke lægges fingre imellem i kritikken af forholdene i Rusland.